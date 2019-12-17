"هاني" يطلب فسخ عقد زواجه: "طلعت بتقرف من اللبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "هاني. ف" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه: "مراتي مش بتحب اللبن".

يقول "هاني" (31 سنة)، طبيب نفسي: تزوجت شيماء 30 سنة، ربة منزل، منذ 6 أشهر، واكتشف بعد الزواج بعض عيوبها التي جعلتني لا أستطيع المعيشة معها، ورغم ذلك حاولت كثيرًا إصلاح تلك العيوب لكني فشلت".

ويضيف الزوج: "زوجتي لا تعلم الكثير عن صفاتي بسبب قصر الخطوبة، فذات يوم طلب منها إعداد فنجان نسكافية باللبن، خاصة وأنني أشتري كميات كبيرة منه، وحينما ذهبت إلى المطبخ لإعداد نسكافيه، وجدتها تعده بالماء الساخن، مبررة ذلك بعدم وجود لبن".

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يكمل الزوج: "زوجتي ترمي اللبن أو توزعه على حارس العقار وزوجته، والسبب أنها بتقرف من رائحته، وتضع مياه داخل علب اللبن في الثلاجة، واكتشفت تلك الخدعة أثناء إجازتي".

يواصل "هاني": "عندما عاتبت زوجتي على فعلتها أنكرت، وقالت إن زوجة حارس العقار هي التي غيرت علبة اللبن، وعندما سألت زوجة حارس العقار أثبتت كذب زوجتي، والتي قالت الحقيقة بعد أن ضربتها وأهنتها، ومن حينها وهي تعيش في منزل أهلها".

يختتم الزوج: "لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى فسخ عقد زواجي منها، وحملت الدعوى رقم 688 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن".