بالفيديو- نشاط السيسي في منتدى الشباب بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. ويختتم منتدى شرم الشيخ، أعماله اليوم الثلاثاء، والذي عقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.​

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