سفير أوزبكستان: مشاركة وفد المصري في مراقبة الانتخابات التشريعية له أهمية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة أيبيك عارف عثمانوف، أهمية مشاركة وفد مجلس النواب المصري، برئاسة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الإعاقة، بالنواب الدكتور عبدالهادي القصبي، في مراقبة الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في أوزبكستان، والتي تأتي في إطار تعزيز أواصل الصداقة والتعاون بين البرلمانين المصري والأوزبكي.

وأضاف السفير الأوزباكي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الأوزبكية بالقاهرة أقامت مركزًا للاقتراع حتى يتنسى للجالية الأوزبكية وعددها 300 للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال نتائج تصويت الناخبين الأوزبك في مصر إلى اللجنة الانتخابات المركزية الأوزبكية في طشقند.

وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية الأوزبكية تبنت عدة تدابير من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية التي تجري لأول مرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس شوكت ميرضيائيف، لافتًا إلى أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 600 مراقب من بينهم 300 من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جدير بالذكر أن الوفد البرلماني يضم الدكتور عبدالهادي القصبي، ونائب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المهندس عبدالسلام أحمر خضراوي، وخبير بوحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات، ومدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية أحمد طاهر، ونائب مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية محمد طلعت.