"الإسكان الاجتماعي" يوضح سبب عدم تحصيل ثمن الشقق "كاش"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل القعاري، عن سبب رفض الصندوق سداد ثمن شقق الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها "كاش" إذا ابدى العميل رغبة في ذلك.

وأضافت عبدالحميد لـ"الخليج 365"، أن ثمن الشقة في آخر الإعلانات لتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي وصل إلى 197 ألف جنيه، يسدد لمدة 20 سنة بأقساط شهرية وفقًا لدخل وسن العميل.

وتابعت: "هدف برنامج الإسكان الاجتماعي توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل حيث يصل الحد الأدنى للراتب 1300 جنيه للحجز في هذا المشروع، لكن إذا أبدى العميل رغبته للسداد الفوري بعد التخصيص فمن أين جاء بثمن الوحدة كاش، وهذا يدل على أن الحاجز لم يكن يستحق الوحدة من الأساس".

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن إتاحة سداد ثمن شقق الإسكان الاجتماعي بشكل فوري بعد التخصيص أو الاستلام سيتيح المتاجرة في الشقق، وهو ما لا يتماشى مع أهداف المشروع، وسيؤدي لحصول من لا يستحق على وحدة سكنية.

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وأشارت إلى أن ثمن شقق الإسكان الاجتماعي يتم سداده على 20 سنة، بنظام الأقساط الشهرية، والتي يصل متوسطها إلى 600 جنيه، كما يحظر شروط التخصيص بيع الوحدة إلا بعد مرور 7 سنوات من استلامها، حتى يستفيد منها من يستحق، ويغلق الباب على أي متاجرة بشقق المشروع.

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