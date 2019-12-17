أخبار مصر | منتدى شباب العالم.. السيسي يكشف الحقائق ويوجه رسائل مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتدى شباب العالم.. السيسي يكشف الحقائق ويوجه رسائل مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بفعاليات يومه الثالث، تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من أبرزها ضرورة إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحث العلمي في مدينة العلمين الجديدة، وأن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، وفيما يلي عرضا لأهم التصريحات.

تمكين الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن هناك حرصا لتولي الشباب المناصب سواء في الحكومة أو المحافظات، مشددا على أن هناك إجراءات تمت لتأهيل الشباب للقيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أن مصر لديها مليون شاب سنويا يتخرج ويبحث عن العمل والزواج.

إنشاء منطقة أورومتوسطية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أمله أن يتم إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث في منطقة العلمين الجديدة، مناشدًا بالإعلان عن ذلك خلال توصيات منتدى شباب العالم.

وتوجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالشكر لجميع الحاضرين بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، معربًا عن سعادته بتوصيات ومقترحات شباب المنتدى.

مصر تلحق بالثورة الصناعية الرابعة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تتعامل مع 5 آلاف مصنع متعثر منذ 2011

بسبب عدم توافر الاستقرار خلال تلك الفترة، حيث أن الاستقرار يمنح الفرصة للتقدم والتنمية، مضيفًا أنه تم إسقاط مديونية تصل إلى 30 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي قائلًا "أتصور أننا محتاجين( مصر ودول أفريقيا والعرب) المشاركة في هذه الثورة، ولا تضيع علينا الفرصة كما ضاعت في الثورات الصناعية السابقة، وأن لحاق مصر بالثورة الصناعية الرابعة لابد من أن يبدأ من تعليم قادر على خلق أجيال مؤهلون لاحتياجات سوق العمل نتيجة توقعات بخلق وظائف جديدة في الثورة الصناعية الرابعة، وبالفعل سيتم إنشاء جامعات توفر كل العلوم الخاصة بإلحاق بالثورة الصناعية الرابعة".

التحول الرقمي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا في مصر نبذل جهدا كبيرا في ملف التحول الرقمي، وفي ملف دعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

Advertisements

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، أننا نقوم بخطة ضخمة للتعامل مع البحيرات المصرية، ونبذل جهدا ضخما في 5 بحيرات، معربًا عن أمله أن يتم عرض الجهد المصري الخالص بدون دعم خارجي في التعامل مع بحيرة 250 ألف فدان يتم تغيير ما حدث فيها من إهمال، ويعيدها لحالة بيئة هي الأفضل خلال الـ 50-60 عام الماضية.

موقف مصر من الإتفاقية الليبية التركية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر واضحا من اتفاقية فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية مع تركيا، حيث أن مصر حريصة على التواصل مع الأصدقاء، والحلفاء اليونانيين في هذا الصدد.

مصر داعمة للقضية الفلسطينية

وأشار "السيسي"، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، إلى أن موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية، ولم يتغير بشأن حل الدولتين، مؤكدًا أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية.

سد النهضة

أوضح الرئيس السيسي، عن ملف سد النهضة، أن مصر لم تتحدث أبدًا بأي صيغة عدائية ضد أحد، مضيفا أن مصر تبحث عن إيجاد حلول للمشكلات بطرق سلمية.

ليبيا والسودان أمن قومي

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي، موضحًا أن هناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، فهذا هو موقفنا الثابت.

وأشار "السيسي"، إلى أن مصر لن تسمح لأي قوى السيطرة أو المساس باستقرار ليبيا والسودان، مضيف أن هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات، هذا بجانب إلى أن الأمور تسير بشكل جيد في السودان، معقبا: "الأشقاء حققوا نجاحات في الفترة الماضية".

المصالحة مع قطر

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ما يتردد بشأن المصالحة مع قطر قائلًا: "مطالبنا كما هي، ومواقفنا معلنة، ونرفض التدخل في شئوننا".

