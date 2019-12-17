شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 17 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، حيث تترأس المملكة الدورة الحالية عبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار «طموح عربي لجيلٍ رقمي» بحضور وزراء الاتصالات والمعلومات من الدول العربية. تنطلق أعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، والذي تنظمه وزارة الثقافة التونسية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد. يتوجه وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية إلى المملكة العربية السعودية للتحضير لأعمال الدورة الخامسة للقمة العربية- الأفريقية، ويشارك وفد الأمانة العامة ووفد من الاتحاد الأفريقي في اجتماعات تحضيرية تنسيقية بشأن الإعداد والتحضير للقمة وكل ما يتعلق بها مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الدولة المضيفة.

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