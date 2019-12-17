شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تنظم 55 أمسية دينية للنهوض بالدعوة ونشر الفكر الوسطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الاسكندرية، إن المديرية بدأت خطة دعوية للنهوض بالمستوى الدعوى بالمحافظة، من خلال المحاضرات والامسيات لنشر الفكر الوسطى والاسلام الصحيح ديسمبر الجارى.

أضاف «عبدالبصير»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الخطة تتضمن إقامة 55 أمسية دينية، بواقع 15 أمسية لمدة اسبوع بكل ادارة فرعية، بهدف رفع المستوى الثقافى للمواطنين تحت عنوان «الأخذ بالأسباب شكر للمنعم وتحقيق للتوكل وسبب النجاح».

وقال مدير الدعوة إن «الاخذ بالأسباب من أعظم الوسائل للوصول إلى النجاح، ولا بد من امتزاج الأسباب بالثقة في الله (إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله)، فالثبات أخذ بالأسباب والذكر فيه الوصل بالله فمنه النصر وبيده العون (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)».