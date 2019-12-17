شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة لصيانة المحولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء المحافظة، عن فصل التيار الكهربائى، الثلاثاء، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة.
واوضح بيان لمركز عمليات البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن مناطق الـ168 وحدة، ومدرسة الثانوية الصناعية، ومنطقة شيرى وأبوالعباس، والسوق التجارى.
وأشار مركز العمليات إلى أن فصل التيار سيتم بدءا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالمناطق المذكورة.
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