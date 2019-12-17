شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. «الوزير» يزور ورش سكك حديد كوم أبوراضي في بني سويف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، ورش كوم أبوراضى للسكة الحديد في مركز الواسطى، الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة منذ توليه الوزارة.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير، خلال زيارته للمحافظة، الهبوط الذي وقع في كوبرى بنى سويف القديم منذ 5 أيام وأدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من شرق إلى غرب النيل.