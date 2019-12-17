شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب من تطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هناك عدة مكاسب من تطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر، مشيرا إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعى امتد ليشمل جميع مجالات حياتنا اليومية، وخصوصاً في ظل التطور التكنولوجي، كما يمكن حل مشاكل قومية مزمنة.

وقال الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، إنه يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المرور وإصدار أرقام السيارات ومراقبتها سواء للحماية من السرقة أو تسهيل مهمة رجال المرور، بجانب حل المشكلات المتعلقة بالأمان والسلامة للسكك الحديدية المصرية والحد من الكوارث والأزمات الناتجة عنها.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة بعض الأزمات والمساهمة فى اتخاذ القرارات الحكومية فى المستقبل، كما يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى أعمال اكتشاف الآثار فى المناطق الخطرة، كما يمكن اكتشاف الثروات البترولية والمعدنية.

وتابع: "نطمح وننتظر خطوات جادة وحقيقية من خلال المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، وربما نشاهد يومياً ما وزارة للذكاء الاصطناعى أو صناعات وطنية كاملة قائمة على الذكاء الاصطناعى ومراكز بحثية للذكاء الاصطناعى فى القرية الذكية والجامعات المصرية".