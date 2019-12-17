شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، بتدشين تشغيل أول أتوبيس يعمل بالكهرباء بشكل تجريبى، تمهيدا لتعميم العمل به فى النقل العام بالقاهرة بجانب أتوبيسات الغاز الطبيعى.

وتتسلم هيئة النقل العام بالقاهرة، اليوم 20 أتوبيسا جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وهى الدفعة الثانية من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى والتى شغلتها منذ عام تقريبا، ليصل إجمالي ما تم تشغيله 30 أتوبيسا من إجمالى 121.

وتقيم محافظة القاهرة،اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة تدشين 20 أتوبيسا (دفعة ثانية) تعمل بالغاز الطبيعي ودخولها الخدمة، وكذلك إطلاق تجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء فى إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام.

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ويحضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الإنتاج الحربى، حيث تقام الاحتفالية أمام ديوان عام المحافظة بميدان عابدين .

يذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، منذ عام، وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.