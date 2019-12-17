صاحبة أشهر واقعة تنمر في العالم توجه رسالة من منتدى الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شاركت إليزابيث ليزى فلاسكويز، صاحبة أشهر واقعة تنمر في العالم، في جلسة حول حقوق المرأة، بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وقالت إليزابيث، في كلمتها خلال الجلسة، إنها فخوره بالحضور والمشاركة في منتدى شباب العالم، وذلك بوجود العديد من الجنسيات والمشاركين من مختلف دول العالم.

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وأوضحت أن فكرة المنتدى وانعقاده سنويًا، قادرة على تغيير الكثير في عقول الشباب حول العالم، خاصة أنه يجمع العديد من الجنسيات، ويتيح لهم فرص التواصل والعمل سويًا ومناقشة مشكلاتهم.

وتابعت: "رسالتي الأساسية، في المنتدى، أنه لا بديل عن مواصلة تحقيق الأحلام، وأدعو الجميع لعدم الاستسلام، وشكرًا على دعمكم لي أنا سعيدة لكوني هنا في مصر وفي شرم الشيخ".

ويختتم منتدى شرم الشيخ، أعماله اليوم الثلاثاء، والذي عقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.​