اليوم.. النقل العام بالقاهرة تدشن 20 أتوبيسا بالغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن فتحي يسري، مدير العلاقات الخارجية بقطاع شرق القاهرة بهيئة النقل العام، تدشين 20 أتوبيسًا جديدًا تعمل بالغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء.
وقال يسري لـ"الخليج 365"، إنه بمناسبة ذلك سيقام حفل إطلاق بدء التشغيل، والتي تأتي في إطار توجه الهيئة والحكومة لزيادة الاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة سواء التي تعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء.
وأشار مدير العلاقات الخارجية بقطاع شرق القاهرة بهيئة النقل العام، إلى أنه سيتم أيضًا تجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء بالهيئة من إنتاج شركة فوتون بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.
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