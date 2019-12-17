أخبار مصر | "تقبل الآخر ودعم الصناعة".. 4 قضايا أثارها السيسي بمنتدى شباب العالم

وترصد الخليج 365 أبرز القضايا التي أثارها الرئيس خلال منتدى شباب العالم.



تقبل الآخر

يعد تقبل الآخر هو القضية المحورية التي أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لفعاليات منتدى شباب العالم.



وأكد الرئيس على أن وجود البشر في الأساس يقوم على التعارف والتآلف، مشيرًا لضرورة تقبّل الآخر، مؤكدًا على أن البشر تجمعهم روابط إنسانية، وأننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارف.