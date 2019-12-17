10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف محافظة أسوان، النسخة السادسة من مهرجان طيبة الدولى للفنون، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات حول هذا المهرجان: 1. تنطلق فعاليات الدورة السادسة من المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس المقبل. 2. يشارك حوالى 50 فنان موسيقى ومسرحى وتلقائى وتشكيلى. 3. يشارك فى المهرجان 7 دولة عربية وإفريقية من بينها مصر. 4. يأتى المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة وأيضاً محافظة أسوان والهيئة العامة لتنشيط السياحة مع مشاركة وزارتى التربية والتعليم والبيئة. Advertisements 5. تعتبر الدكتورة هنا مكرم مؤسس ورئيس المهرجان. 6. تشمل فاعليات المهرجان افتتاح معرض اللوحات الفنية التشكيلية. 7. كما تشمل الفاعليات عروض التلقائية والمسرحية والورش الفنية والمسابقات. 8. وتشمل الفاعليات أيضاً تنظيم معرض للأعمال الفنية للأطفال. 9. تم تجهيز أماكن استضافة المهرجان وهى عبارة عن مسرح قصر ثقافة أسوان وداخل المدارس التى سترشحها التربية والتعليم. 10. يهدف المهرجان إلى تحقيق التفاعل بين أطفال وشباب مصر وأشقائهم من الدول العربية والإفريقية.

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