التأمين الصحى الشامل: طبيب الأسرة يتولى التشخيص وصرف العلاج للمنتفع بالمنظومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إن النظام الجديد يضمن للمنتفع أعلى وأفضل مستوى من الرعاية الصحية دون حد أقصى للعلاج. وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: "عشان نضمن لك أفضل مستوى علاج طبيب الأسرة لازم يفحص المريض ويشخص الحالة ومن خلال التشخيص بيتم صرف العلاج المناسب". يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تكفل العلاج الكامل للمنتفع مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات، كما تقدم خدمة للمريض بأعلى معايير الجودة.

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