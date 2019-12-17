شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنيء مملكة البحرين بيومها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام.

وأعرب شيخ الأزهر في بيان، الاثنين، عن تقديره لدور دولة البحرين في نشر قيم السلام والتسامح، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى- عز وجل- لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.