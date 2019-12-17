شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من إقامة مخيمات للاحتفال بـ«الكريسماس» في البحر الأحمر دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مسؤولو شرطة السياحة والحماية المدنية بالبحر الأحمر مسؤولى الفنادق والقرى السياحية من إقامة أي سرادقات ومخيمات للاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية دون الحصول على التراخيص اللازمة حماية للمشاركين في هذه الاحتفالات من أي أخطار مع الالتزام بشروط ومواصفات الحماية المدنية لهذه المخيمات والالتزام بالشروط الخاصة بالدفاع المدنى والأمن الصناعى والحماية المدنية.

وكان عدد من القرى السياحية بالغردقة تقدمت بطلبات لإقامة مخيمات للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة لنزلائها الأجانب والمصريين. وفى مطار مرسى علم الدولى واستعدادا للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة ولاستقبال رحلات إضافية من عديد من الدول الأوروبية لقضاء أعياد الميلاد بمرسى علم، وجه اللواء هانى عقاب رئيس مجلس إدارة إيماك مرسى علم للمطارات بعمل كل الاستعدادات اللازمة لاحتفالية استقبال الركاب بالمطار ومشاركتهم أعياد الميلاد بعمل ترتيبات الزينة والأنوار وأشجار عيد الميلاد والتى تمت بإشراف مجموعة من شباب العاملين بالشركة.

فيما تباينت أشكال ومظاهر الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بالفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، حيث تزينت واجهات ومداخل الفنادق والقرى السياحية بنماذج ومجسمات لبابا نويل بملابسه المميزة وتم وضع الأنوار الراقصة وتجهيز مجموعة كبيرة من الهدايا لتوزيعها على النزلاء احتفالا بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وسط إشغالات مرتفعة من السائحين الأوروبيين.