شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه وزارة التضامن حالات الطلاق بالمنصة الإلكترونية لمشروع "مودة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعى "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن المنصة الإلكترونية لمشروع " مودة ".

1- تستهدف المنصة الإلكترونية دورات تدريبية "أون لاين" لتدريب مليون مصرى ومصرية على أساسيات الزواج الناجح.

2- يتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لتوعية الشباب.

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3- مشروع "مودة" يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها

4- تعميم برنامج "مودة" على طلاب الجامعات اعتبارا من العام الدراسى المقبل والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية.

5- تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.

6- 196 ألف حالة طلاق سنويا منهم 38% لم يمر على زواجهم 3 سنوات و 15% لم يمر على زواجهم عام.