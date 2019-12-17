شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: زيادة نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية نتيجة التسهيلات للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن نسبة إشغال المنطقة الصناعية الحرة بمركز قفط وصلت إلى 28.59%، وهذا نتيجة التسهيلات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين فى الصعيد.

وأضاف محافظ قنا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنطقة الصناعية بمركز قفط وفرت العديد من فرص العمل والتى بلغت حتى الآن 1200 شاب وفتاة، علاوة على توفير كافة أوجه الدعم لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وبحث أسباب المشروعات المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد المحافظ، أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق بمركز قفط ومنطقة "هو" بنجع حمادى من مزايا عديدة، كما إنها تعد آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى.