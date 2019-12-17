اليوم.. ورشة عمل لنقابة الأطباء لبحث الامتحان القومى الموحد للتأهيل لمزاولة المهنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لبحث بدء خطوات وزارة الصحة لتطبيق الامتحان القومى الموحد للتأهيل لمزاولة مهنة الطب بعد سنة الامتياز.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 153 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذي قرر سنوات دراسة الطب 5 سنوات، بالإضافة إلى عامين تدريب.
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