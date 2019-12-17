شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول وحدة لتوليد الكهرباء فى مصر من 123 عاما والان مع تفاصيل الخبر
1- التطبيقات الأولى للكهرباء كانت فى فرنسا لأغراض الإنارة كانت عام 1880.
2- فى عام 1893 كانت بداية الكهرباء فى مصر على يد رجل الأعمال الفرنسى، وأصبحت مصر من الدول الرائدة فى قطاع الكهرباء، أى بعد 13 عاما فقط من استخدام فرنسا للكهرباء فى الإنارة.
3- فى عام 1895 تم إنشاء أول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمعرفة شركة ليبون الفرنسية بمحطة كرموز.
4- حرصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فيما بعد على وضع الوحدة البخارية الأولى فى مصر التى يبلغ عمرها 123 عاما داخل حجرة زجاجية للحفاظ عليها وتحويلها لمزار، تحرص الوفود الأجنبية المهتمة بالكهرباء على زيارتها من حين لآخر.
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