شكرا لقرائتكم خبر عن شكري لمدير «الغذاء العالمي»: يجب دعم صغار المزارعين لرفع مستوى معيشتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، وذلك على هامش انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير لاهتمام المدير التنفيذى للبرنامج بالمشاركة فى النسخة الحالية من المنتدى، مؤكداً تقدير مصر للدور النشط الذى يلعبه البرنامج فى المجالين الإنسانى والتنموى فى مصر، وكذلك فى المنطقة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكرى أبرز للمسؤول الأممى الأولوية التى يحظى بها ملف الأمن الغذائى بمختلف جوانبه لدى الدولة المصرية، انطلاقاً من رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة دعم صغار المزارعين، وبناء قدراتهم وتوفير البيئة اللازمة لخلق سبل العيش الكريم لرفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، وهى المجالات التى ترى مصر أهمية تركيز أنشطة البرنامج عليها، كما أشار شكرى للدور الإيجابى الذى يلعبه البرنامج فى دعم القدرة المصرية على مراعاة احتياجات اللاجئين والنازحين.

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والتقى الوزير شكرى، أيضاً، الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات «ميجيل موراتينوس».

‏‪ وقال المستشار حافظ إن الوزير شكرى استهل اللقاء باستعراض أوجه الانخراط المصرى فى دفع مسار تحالف الحضارات، انطلاقاً من الإيمان بكون الحوار إحدى أهم آليات منع النزاعات ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح حافظ أن الممثل السامى لتحالف الحضارات أشاد بالدور المصرى الفاعل فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وبتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» بين البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكداً دعمه لعمل اللجنة الدولية التى تشكلت مؤخراً لتحقيق أهداف الوثيقة.

وأعرب موراتينوس عن اعتزازه بالمشاركة فى النسخة الحالية لمنتدى شباب العالم، وما تشهده من نقاشات مهمة وثرية تدعم نشر قيم التعايش بين الشعوب.