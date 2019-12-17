شكرا لقرائتكم خبر عن طالب جنوب السودان «ضحية التنمر»: جلوسي بجوار الرئيس السيسى رد لي اعتباري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جون منوت شول، طالب جنوب السودان، 16 سنة، ضحية التنمر، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى له للجلوس بجواره فى حفل منتدى شباب العالم كان بمثابة رسالة للعالم كله بضرورة عدم التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وبمثابة رد اعتبار له أمام العالم، موجها الشكر للرئيس ولمصر التى دعمته وساندته.

وأضاف جون لـ«المصرى اليوم» أن المنتدى بما يحويه من ثقافات متعددة، رسالة إيجابية بأن البشر جميعهم واحد ولا تفرقة بينهم، وأنه لابد أن تجمعهم المحبة والاحترام المتبادل، موجها رسالة لكل شباب العالم بضرورة أن تجمعهم المحبة والتسامح دائما، لأن «كلنا واحد مهما اختلف لوننا»، لافتا أنه فى الصف الرابع الابتدائى كان يتمنى أن يصبح مدافعا عن حقوق الإنسان فى المستقبل، وألهمته التجربة التى تعرض لها أن يتصدى للعنصرية ضد أى من البشر، معلنا تنازله عن القضية الخاصة بتعرضه للتنمر من 3 شباب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة؛ استوقفوه أثناء ذهابه لمدرسته شارلس لوانقا بالعباسية، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، رغمًا عنه، وأجبروه على التقاط فيديو وهم يسخرون من مظهره ويتهكمون عليه، لأنه لم يرغب فى إيذاء هؤلاء الشباب وحتى يرد عليهم بالمحبة والتسامح، لأننا جميعا نعيش فى وطن واحد ولابد أن تجمعنا المحبة. وكشف جون أنه ولد فى مصر، والتحق بمدرسة تخص الطلاب من جنوب السودان، ولديه العديد من الأصدقاء المصريين منذ طفولته، تبادل معهم التعامل بكل مودة وحب واحترام. فى سياق مواز، أكدت الدكتورة نتاليا بريشلياك، الأستاذ المساعد بجامعة فينيتسا الزراعية الوطنية بأوكرانيا، أن مشاركتها فى منتدى شباب العالم جاءت لرغبتها فى المساهمة فى المنتدى بخبرتها فى مجال تحويل المخلفات الزراعية للطاقة، مؤكدة لـ«المصرى اليوم» أن المنتدى هو أفضل مؤتمر شاركت فيه على الإطلاق.

وأضافت نتاليا أنه زميلا لها شارك العام الماضى فى المنتدى، وتأثرت كثيرًا بالخبرة التى اكتسبها، فقررت هذا العام أن تجرّب فرصتها وتقدمت للمشاركة فى هذه المناسبة الهامة، مضيفة أن المنتدى تم تنظيمه بأفضل صورة ممكنة، سواء من ناحية التأمين أو الإقامة والطعام والنقل والتنظيم، وبالطبع المحتوى المقدم والذى يُعتبر عظيمًا وهامًا للبشرية بشكل عام، معبرة عن سعادتها بتنظيمه فى مدينة شرم الشيخ التى تعد من أجمل مدن العالم ويعشقها الشعب الأوكرانى لطبيعتها الساحرة وجوها الدافئ. وقالت الأستاذ المساعد بجامعة فينيتسا الزراعية الوطنية بأوكرانيا، إن تجمع نحو 8 آلاف شاب من نحو 160 دولة بمنتدى شباب العالم، هو بالفعل أمر قيّم للغاية، حيث يتحدون فى الفكر ليجعلوا العالم مكانًا أفضل للعيش المشترك، موجهة رسالة للشباب أن «يغيّر ويستمع ويفكر ويفعل، حتى ينجح فى تحقيق هدفه». وحول تخصصها قالت: «فى آخر 5 سنوات، قمت بالتدريس وعمل أبحاث فى مجال الطاقة المتجددة، وفى العام الماضى بدأت بالتعاون مع زملائى فى الجامعة، العمل على بحث لتحويل المخلفات الزراعية لطاقة مستخدمة. وتأتى أهمية هذا الموضوع كون الزراعة تترك كميات هائلة من النفايات، وتظل مجرد نفايات حال إهدارها، مضيفة: «لكن لو نجحنا فى تحويلها لطاقة، ستصبح مصدرًا قيّمًا وذا أهمية».