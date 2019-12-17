شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع السلطان حسين في جولة ليلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية، بعد منتصف ليل الاثنين، في شارع السلطان حسين بحى أول، بداية من نفق الممر وحتى تقاطع شارع محمد على.

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ووجه المحافظ، خلال جولته، بسرعة إعداد خطة وبرنامج زمنى محدد لبدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وتهذيب الأشجار ورفع المستوى الجمالي والحضارى للمنطقة بالكامل.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين واستمتع إلى مقترحاتكم، مؤكدًا أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورا ملحوظا في مستوى التجميل ومنظومة النظافة العامة بما يليق باسم الإسماعيلية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد على، رئيس حى أول.

محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع السلطان حسين

محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع السلطان حسين

محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع السلطان حسين