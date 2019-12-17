شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يأمر بنقل مشرد إلى دار مسنين: «مش عايز أشوف حد نايم في الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقفت خيمة بجوار نادى جزيرة الورد في مدينة المنصورة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء الاثنين، وعندما اقترب منها تبين أنها لشخص بلا مأوى.

واستدعى المحافظ، في جولة مقاجئة لشوراع المدينة، مساء الاثنين، عبدالفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لنقل الشخص إلى إحدى دور رعاية المسنين.

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وقال المحافظ: «مش عايز أشوف حد نايم في الشارع، لازم ننقلهم لدار رعاية ونوفر للمحتاج عمل»، مضيفًا: «هنقول إيه لما نقف قدام ربنا على الناس دي؟».

ووجه المحافظ بحصر جميع المشردين في شوارع المنصورة، قائلا: «لو لقيت حد نايم في الشارع هحاسب المسؤولين بالشؤون الاجتماعية لأن مسؤوليتكم توفير الرعاية للناس دي».

تابع المحافظ قائلًا: «لن يكون هناك مواطن بلا مأوى في الدقهلية، وواجبنا هو توفير الرعاية لكافة المستحقين، وتوفير مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، والعمل على حل مشاكلهم».

ووجه محافظ الدقهلية، الأحد، بنقل شخصين إلى دار نبروه لرعاية المسنين، وشكل لجنة لحصر جميع الحالات الإنسانية في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذهم.