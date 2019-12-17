شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية في جولة ليلية: «مش هسمح بوجود ذرة تراب في شوارع المنصورة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عددا من شوارع حى غرب المنصورة في جولة مفاجئة، مساء الاثنين، للوقوف على مستوى النظافة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة.

وعبر المحافظ عن استيائه من وجود تراكمات للقمامة بشارع جيهان والمشاية السفلية، فضلا عن وجود سيارات على جانبى الشوارع، قائلًا: «مش هسمح بوجود ذرة تراب في شوارع المنصورة، لازم كلنا نشتغل لحد ما نرجع المنصورة لجمالها، وتكون عروس الدلتا حقيقي».

رافق المحافظ خلال الجولة منال الغندور، السكرتير العام المساعد، والعميد ممدوح الحصى، مدير إدارة المرور، والعميد وائل الشربينى، مدير إدارة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية بحي شرق وغرب.

Advertisements

وخلال تفقده منطقة المشاية السفلية، انفعل المحافظ عندما رأى عامل نظافة يجمع القمامة بيديه، متساءلًا: «إزاى العمال تشتغل بإيديها كده؟ مفيش وسيلة أفضل علشان الناس دى تشتغل؟».

ووجه المحافظ بتوزيع عمال حي شرق وغرب في مجموعات تجوب كافة الشوارع لالعمل بنطاق مدينة المنصورة والنهوض بمستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.

وكلف المحافظ رئيس حي غرب بصيانة جميع «تاندات» الانتظار بشارع جيهان، ورفع جميع المخلفات، قائلا: «مش عايز حباية تراب في الشارع».

أضاف المحافظ: «قلت لكم اعملوا نفسكم مواطنين وامشوا في الشارع وصلحوا اللى تلاقوه غلط، ومع ذلك محدش نفذ، بعد كده محدش يزعل من اللى هعمله».

وطالب المحافظ مدير إدارة المرور برفع جميع السيارات من جانبي الشارع، كما طالب مدير إدارة المرافق برفع كافة الاشغالات بالشوارع المتفرعة من شارع الجلاء.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة في شوارع المنصورة - 16 ديسمبر 2019

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة في شوارع المنصورة - 16 ديسمبر 2019

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة في شوارع المنصورة - 16 ديسمبر 2019

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة في شوارع المنصورة - 16 ديسمبر 2019

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة في شوارع المنصورة - 16 ديسمبر 2019

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة في شوارع المنصورة - 16 ديسمبر 2019

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة في شوارع المنصورة - 16 ديسمبر 2019