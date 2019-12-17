شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تتساءل: ما هو «المجلس الرئاسي الليبي» الذي يتحدث عن مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تساءل المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ماهية المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على ضوء بيانه الصارد الاثنين، والذي تناول مصر.
وكتب المتحدث، في تدوينة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص، أين هؤلاء الآن؟».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن أمن مصر القومي يُمس مباشرة من الموقف في ليبيا، مشددا على أن القاهرة «رغم امتلاكها القدرة على التدخل المباشر لم تفعل احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي».
وخلال كلمته في مائدة مستديرة عن «سبل تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط بمواجهة التحديات» ضمن منتدى شباب العالم، اعتبر السيسي أن حكومة الوفاق الليبية «أسيرة للميليشيات المسلحة».
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