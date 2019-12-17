شكرا لقرائتكم خبر عن مغلقة منذ 2011.. إعادة فتح شوارع في مطروح أمام حركة السيارات والمشاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاثنين، فتح عدد من الشوارع المغلقة منذ سنوات وإزالة الحواجز الخرسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتيسير حركة السيارات ومنع التكدسات المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتابع المحافظ، رفقة اللواء عماد كدوانى، مدير أمن مطروح، إزالة الحواجز من شارع الإسكندرية مرورًا بمدخل مديرية الأمن في الاتجاهين حتى طريق كورنيش المدينة يسارًا وفي اتجاه روميل يمينًا.

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ووجه المحافظ مجلس مدينة مطروح بسرعة إنارة الشارع من أمام مديرية الأمن وإزالة الأسلاك الشائكة وتكثيف النظافة، مؤكدًا أن الطريق يتم فتحه بعد أكثر من 9 سنوات منذ عام 2011 مع تعظيم الجانب الأمني، ودراسة فتح باقي الشوارع للتيسير على المواطنين.

وأكد العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، أن فتح طريق شارع الإسكندرية ييسر حركة سير السيارات ومنع الازدحام والتكدس المروري وسط المدينة.

وأشاد أهالي مطروح بالقرار الذي يؤكد أمن المحافظة مع تكاتف أبنائها من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لخدمة الأهالي ووضع أولوية خدمة المواطنين.