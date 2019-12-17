شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: من هو المجلس الرئاسى الليبى الذى أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية، حول هوية المجلس الرئاسى الليبى، الذى أصدر بيانا، أمس الاثنين، يتناول مصر. وكتب السفير أحمد حافظ، عبر الحساب الرسمى للمتحدث باسم الخارجية على تويتر: "من هو المجلس الرئاسى الليبى، الذى أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟". وأضاف حافظ: "ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص، أين هؤلاء الآن؟. Advertisements

تدوينة المتحدث باسم الخارجية المصرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الخارجية: من هو المجلس الرئاسى الليبى الذى أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.