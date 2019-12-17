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طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن طرح محلات للشباب خلف النادى السويسرى، بحى شمال الجيزة، طبقا للشروط واللوائح المنصوص عليها.

 

وفى السياق ذاته، رفعت أجهزة محافظة الجيزة كفاءة سوق شباب الخريجين خلف النادى السويسرى، حيث تم إزالة كافة الاشغالات بالشارع وزيادة أعمدة الإنارة بالشارع وغلق أبواب المحلات، بإشراف أسامة السقعان رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة برئاسة عزة وهدان ومحمد جمال نائب رئيس الجهاز.

 

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وكان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عقد لقاءً مع محمد خميس رئيس جمعية مستثمرين 6 أكتوبر لطرح عددا من الوظائف لشباب المحافظة خلال الأيام المقبلة.

 

 

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