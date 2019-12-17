شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى فى شرم الشيخ ممثلى الإعلام الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، فى شرم الشيخ، مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبى، بحضور عدد من المسئولين وكبار الكتاب الصحفيين ومحررى رئاسة الجمهورية. ويأتى اللقاء فى إطار حرص الرئيس على التواصل مع وسائل الإعلام فى كل ما يتعلق بقضايا الشأن الداخلى والإقليمى والدولى، ويقام اللقاء على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، الذى يختتم أعماله مساء غدٍ الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، ويحضره نحو 7 آلاف شاب من مختلف دول العالم. Advertisements

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