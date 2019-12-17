محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على عامل هشم رأس شقيقته ودفن جثتها داخل غرفة نومه؛ بسبب تقصيرها في الاهتمام بنظافة المنزل بمحافظة البحيرة. تلقى مركز كفر الدوار بلاغا من مزارع (65 سنة) يتهم نجله (عامل 35 سنة) بقتل شقيقته (ربة منزل 30 سنة) ودفنها داخل منزل العائلة بذات العزبة. تبين بالفحص وجود جثة المجنى عليها داخل كيس بلاستيك بحفرة بعمق متر في أرضية غرفتها بالمنزل، وباستخراجها تبين أنها بكامل ملابسها وبها جرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة. Advertisements الأب أفاد بأن ابنته كانت تُقيم رفقة ابنه بذات الغرفة حيث تركت منزل الزوجية منذ فترة لمرورها بأزمة نفسية إثر إصابتها بمرض نفسي وعصبي. صديق المتهم (عامل 37 سنة) أشار إلى أن المتهم أبلغه بوفاة المجنى عليها وطلب منه مساعدته في دفنها سراً، وأمكن ضبط الجاني وأقر بارتكاب الجريمة لحدوث مشاجرة بينه وبين المجنى عليها؛ بسبب إهمالها فى أعمال نظافة المنزل، مؤكدا أنه رطم رأسها بأحد حوائط الغرفة مما أدى إلى إصابتها ووفاتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر هشم رأس شقيقته ودفنها بغرفة النوم بالبحيرة.. والمتهم: "مبتنضفش البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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