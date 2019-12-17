أخبار مصر | التدخل السريع ينقذ "مبروكة" من الشارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع ينقذ "مبروكة" من الشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرك فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن بناء على البلاغ الوارد من مديرية أمن الجيزة وقسم الدقي الذي يفيد بتواجد سيدة فى العقد الثامن من عمرها تفترش الرصيف أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث توجه فريق التدخل السريع المركزى وفريق التدخل المحلى بمديرية التضامن بالجيزة ضابطة بإدارة العلاقات الانسانية بمديرية أمن الجيزة وضابط بشرطة نجدة قسم الدقى لمكان تواجد السيدة المسنة.

وتبين أنها تدعى "مبروكة ع أ"، وتبلغ من العمر ثمانين عاما وهى من مواليد محافظة الفيوم ولا يوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها وهى تعاني من قرح وكسر بالقدم.

وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع مستشفى مصطفى محمود لاستقبال المسنة وتوقيع الكشف الطبى عليها وتم حجزها بالمستشفى لحين تماثلها للشفاء ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى.