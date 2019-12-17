شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» تشرب «سحلب» في «سوهو سكوير».. ومواطنون يلتقطون صورًا تذكارية مع مدبولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة، على الترجل في المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أيام من تواجده في أحد الأسواق الشعبية في مدينة أسوان، بصحبة عدد من الوزراء.

واستقر «مدبولي» على أحد المقاهي بـ«سوهو سكوير» بصحبة عدد من الوزراء، عقب انتهاء منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي شارك فيه آلاف الشباب من عدة دول.

Advertisements

«الحكومة» تشرب «سحلب» في «سوهو سكوير»

واحتفى المواطنون برئيس الوزراء، وطلبوا منه التقاط صور تذكارية وسط ترحيب من مدبولي.

ورافق «مدبولي» خالد عناني، وزير الآثار، وإيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.

وسيطر السحلب على «ترابيزة الحكومة» حيث قال أحد العاملين بالمقهى إن سعره ٣٥ جنيها و«دي أسعارنا الطبيعية ومش سعر مخصوص لرئيس الحكومة».

وتابع العامل بالمقهى: «نزلنا كمان شاي بـ٢٥ جنيه»، واختتم ضاحكا: «بس محدش طلب شيشة».