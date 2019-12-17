شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وضع الأسئلة الورقية لامتحانات «أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات وضع وطباعة أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوى الورقية، بنظام التقييم المعدل المقرر أن تنطلق 11 يناير المقبل، وذلك وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومى للامتحانات، حيث قام موجهو المواد الدراسية بوضع الأسئلة.

وشددت وزارة التربية على المديريات التعليمية أن تتم طباعة الأسئلة وتظريفها من قبل المديريات والإدارات التعليمية وأن يتولى مسؤولية تأمينها المديريات لمنع أي حالات تسريب أو تصوير للأسئلة.

ومن المقرر أن تبدأ المدارس في عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بداية يناير المقبل، قبل انطلاق الاختبارات في المواد الدراسية الأساسية، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان مواد لا تضاف للمجموع في مواد دراسية: التربية الدينية والتربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية الرياضية، حسب ظروف وجدول كل مديرية، ويعقد الامتحان ورقيًا في المواد التي لا تضاف للمجموع.

وبدأت المديريات التعليمية بمتابعة عمل المدارس وتجهيزاتها للامتحانات، وإعداد كشوف مناداة الطلاب وعدد لجان السير، وتجهيز كشوف توزيع المعلمين على لجان الامتحانات.

وخاطبت المديريات التعليمية المدارس الثانوية للتنبيه على طلاب الصف الثانى الثانوى للاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية على التابلت. وتم التشديد على طلاب الصف الثانى الثانوى على أن الامتحان سيكون بالنسبة لهم إلكترونيا ولن يسمح بعمل امتحان ورقى، وتم التأكيد على ضرورة تجهيز التابلت لاستقبال الامتحان الإلكترونى عليه، وذلك عن طريق الخطوات التالية: إزالة أي باسوورد على التابلت، وضرورة إزالة أي ألعاب على التابلت، وإدخال التابلت على شبكة الواى فاى سواء بالبيت أو المدرسة.

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وشددت المدرسة على الطلاب أيضا بضرورة تحديث برامج التابلت، مع التأكيد على أن ذلك يتم تلقائيًا بمجرد دخول التابلت على الواى فاى لتحميل البرامج اللازمة لتشغيل الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيا لصدور أي قرار رسمى من وزارة التربية والتعليم بعقد امتحان يناير المقبل لطلاب الصف الثانى الثانوى في المدارس الخاصة ورقيًا.

وأضاف حجازى بعد تكليفه رسميا من قبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمنصب مساعد الوزير لقطاع التعليم العام عقب بلوغ حجازى السن القانونية، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا، مشيرًا إلى أن امتحانات الصف الثانى الثانوى سوف تعقد إلكترونيا في المدارس الخاصة وأن الوزارة لم تتراجع عن ذلك على الإطلاق.

وشدد حجازى على أن الامتحانات إلكترونية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة عربى ولغات والمعاهد القومية، وورقية لطلاب مدارس الخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات.

وقال بدوى علام، نائب جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، إنه سيجرى عقد اجتماع الأسبوع الجارى مع وزارة الاتصالات لبحث ضوابط وإجراءات توصيل شبكات الإنترنت إلى المدارس الخاصة، بعد قرار التعليم بتوصيل المدارس للشبكات والبنية التكنولوجية.

وطالب علام بضرورة تقسيط المبالغ التي ستكلفها المدارس في تجهيز البنية التكنولوجية، كما طالب بضرورة تحمل الوزارة للمبالغ للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه.