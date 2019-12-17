شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعتمد 12.6 مليون جنيه لإحلال وتجديد بعض المساجد والإدارات بالمديريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، (12،624,230 جنيها) لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي 2019/ 2020م.

أكد وزير الأوقاف، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.