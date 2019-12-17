شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تختتم زيارتها التفقدية لمستشفيات الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، زيارتها التفقدية لمحافظة الأقصر، والتي قامت خلالها بتفقد عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والمنشآت الصحية بالمحافظة، برفقة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وشملت جولة وزيرة الصحة والسكان تفقد التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل بمركز البياضية، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد التشغيل التجريبي لمستشفى إسنا، حيث حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، من بينها قسم الطوارئ والاستقبال والرعايات المركزة، داخل المستشفى التي تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، وتشمل كافة التخصصات الطبية.

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كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال التجهيزات للمعهد الفني الصحي باسنا، كما تفقدت التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة البعيرات بمركز القرنة، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

كما تفقد وزيرة الصحة والسكان، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الأقصر الدولي، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، كما عقدت وزيرة الصحة اجتماعاً بقيادات الوزارة والفرق الطبية بالمستشفى لوضع خطة توزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بعد أعمال رفع الكفاءة، حيث من المنتظر أن تصبح المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، كما سيتم التعاقد مع أفضل الاستشاريين لإجراء الجراحات الدقيقة، حرصاً على تقديم كافة الخدمات الطبية المتقدمة بالمستشفى للمريض تزامناً مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وفي نفس السياق تفقدت الدكتورة هالة زايد، أعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام، وأقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى، مشيرةً إلى أن أعمال الميكنة لكافة المنشآت الطبية بالمحافظة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.