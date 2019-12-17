شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» ينقذ مُسنة وينقلها لمستشفى مصطفى محمود لعلاجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه فريق التدخل السريع المركزي وفريق التدخل المحلي بمديرية التضامن بالجيزة، بناء على البلاغ الوارد من مديرية أمن الجيزة وقسم الدقي، الذي يفيد بتواجد سيدة في العقد الثامن من عمرها تفترش الرصيف أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتوجه الفريق بصحبة ضابطة بإدارة العلاقات الإنسانية بمديرية أمن الجيزة وضابط بشرطة نجدة قسم الدقي لمكان تواجد السيدة المسنة وتبين أنها تدعى مبروكة. ع. أ وتبلغ من العمر ثمانين عاما وهي من مواليد محافظة الفيوم، ولا يوجد معها أي أوراق تثبت شخصيتها وتعاني من قرح وكسر بالقدم، وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع مستشفى مصطفى محمود لاستقبال المسنة، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وتم حجزها بالمستشفى لحين تماثلها للشفاء ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.