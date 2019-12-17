شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: مشروعات بنية تحتية في «تلا» بمنحة 23 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تعليماته لرئيس مدينة تلا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية بطريق شبين الكوم- تلا، حفاظاً على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة، كما وجه وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام استجابة لشكوى أحد المواطنين نتيجة لوجود عجز بقسم الكلى بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة تلا للوقوف على الحالة العامة للمركز، مؤكدا على أن العمل الميداني والتواصل مع المواطنين أهم أولوياته.

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كما تفقد محافظ المنوفية مستشفى تلا العام وخلال جولته وجه وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير علاج لأحد الحالات من ذوي الإعاقة، وكذا رفع مستوى النظافة والتخلص من النفايات الخطرة بوحدة الغسيل الكلوي.

هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة على أنه جار تطوير المستشفى من خلال منحة بنك الاستثمار الأوروبي، ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بعرض الموقف النهائي للمنحة عليه صباح باكر وما تم في هذا الشأن حتى الآن.

جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية بمدينة تلا ممولة من بنك الاستثمار الأوروبى تقدر بـ(23) مليون جنيه مخصصة لصيانة مستسفى تلا المركزي ومبنى العيادة الشعبية، وكذا صيانة 5 مدارس بالإضافة إلى تجديد وإحلال شبكات المرافق بـ 55 شارعا ورصف 17 طريقا بالإنترلوك.