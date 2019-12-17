شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة يعلن البدء في تنفيذ الهوية البصرية لشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دينا درويش، المدرس المساعد بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وأحد أعضاء فريق عمل تنفيذ مشروع الهوية البصرية في مركز هوية مصر بالجامعة خلال مشاركتها في مؤتمر شباب العالم في نسخته الثالثة تحت رعاية وحضور عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ إلى أنه قد تم البدء في تعميم الهوية البصرية بالمدينة في المواقف المخصصة للنقل العام إلى جانب عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأشارت «درويش» في بيان، الاثنين، إلى إنه سيتم استكمال تنفيذ الهوية البصرية بمختلف الأماكن الحيوية والسياحية والمطار والميناء والميادين والشوارع الرئيسية، معربة عن فخرها وسعادتها لجلوس ياسمينا صالح زميلتها عضو هيئة التدريس بالكلية وأحد أعضاء فريق عمل مشروع الهوية إلى جوار انتصار السيسي حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يعد تشريف لجميع أسرة الجامعة .

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وتابعت «درويش» إن التكليف الرئاسي للجامعة بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر يعد واجباً ومسؤولية وطنية لذا فهم يبذلون وسيبذلون كل الجهد من أجل إبراز مشروع الهوية البصرية للعالم في أفضل صورة بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية ووضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية مما يساهم بقوة في الترويج السياحي لها.

جدير بالذكر أن الجامعة الألمانية تنفذ مشروع الهوية البصرية بمشاركة 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني منذ تكليف الرئيس السيسي للجامعة في يوليو 2018 أثناء المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة والذي وجه باستكمال وتنفيذ الهوية البصرية في محافظة الأقصر، وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما دعا الجامعة إلى إنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تطبيق نسبة 80% من مشروع الهوية البصرية بالعديد من المواقع الهامة الحيوية بمحافظة الأقصر كالمعابد، المطار، السكة الحديد، الكورنيش، وسائل التنقل المختلفة، مما تحقق معه طفرة سياحية ملحوظة بالمحافظة.

وفي سياق متصل، فقد احتفلت الجامعة الألمانية بالقاهرة بتسليم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حق استخدام الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ في يناير الماضي، إضافة إلى أنه جاري العمل حالياً على تصميم مشروع الهوية البصرية لأحدى عشر محافظة.