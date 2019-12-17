شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية تستقبل وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة الدكتورة ماهى حسن عبداللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي ضم ممثلين لأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين، حيث استعرضت السفيرة «عبداللطيف» محورية العلاقات الثنائية بين الدولتين وأهمية العمل على مواصلة تعزيزها في كافة المجالات، والتباحُث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التعرُف عن قرب على حجم التطورات والإنجازات التي تشهدها مصر.

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وتحدث خلال اللقاء أيضاً السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، حيث قدم شرحاً للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان والعمل على تدعيم آليات ومفاهيم وثقافة حقوق الإنسان؛ فيما استعرض السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، أهم القضايا الإقليمية وموقف مصر منها، مؤكداً على محورية الدور المصري في محيطها العربي، والأولوية التي توليها مصر لضمان استقرار شعوب المنطقة والحفاظ على السيادة والوحدة للدول عن طريق التوصل لحلول سلمية للصراعات.

هذا، واهتم الجانب المصري بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في السنوات الماضية، وكذا مجابهة الفكر المتطرّف الذي تعمل على نشره جماعة الإخوان الإرهابية.

من جانبه، أعرب الوفد الأمريكي عن التقدير لإتاحة الفرصة للتعرُف عن قرب على الدور المصري المهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.