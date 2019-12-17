داني ألفيش نجم البرازيل السابق وزوجته يزوران الأهرامات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار النجم العالمي داني الفيش، نجم برشلونة السابق وساو باولو الحالي، وكابتن فريق البرازيل لكرة القدم، وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، منطقة الأهرامات وأبوالهول. وقال الفيش إن هذه الزيارة من أفضل الزيارات له في شتى زياراته، لتمتع تلك المنطقة بطبيعة خاصة لأهم المناطق التاريخية في العالم، والتي كان يحلم هو زوجته بزيارتها ويخططان لها منذ فترة طويلة. داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات

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