شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ندعم الجيش الوطني الليبي.. ولن نتخلى عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشكلة المنطقة خلال العشر سنوات الأخيرة تتمثل في التدخل في شؤون الدول، وهو ما أدى لعدم الاستقرار كما حدث في ليبيا وسوريا.

وأضاف الرئيس السيسي- خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية- أن التدخل يؤدى لخراب الدول، مشددا على أن ليبيا يتضح فيها هذا التدخل، وهو ما أخّر الاتفاق بين الليبيين خلال الفترة الماضية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأوضاع في السودان تسير بشكل جيد، مشددا على أن مطالب المواطنين في السودان سوف تأخذ وقتا لتحقيقها، مشيرا إلى أن مصر ترفض التدخل في شؤون الدول، والسودان وليبيا أمن قومي لمصر، ومصر تدعم الجيش الوطني الليبي، ولن تتخلى عنه، حيث ثوابتنا واضحة تجاه ليبيا والسودان وسوريا تتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي.