شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطالب الإعلام بـ«القتال» من أجل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «مصر تحدثت مع أشقائها في الإمارات والسعودية والبحرين حول ١٣ مطلبا من أجل تحقيق المصالحة، ولكن لم تتحقق».

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، أنه لا توجد مهنية في تناول قضايا، متسائلا لمن يتناول الظروف الاقتصادية ينتقد من أجل التخريب موجها رسالة للشعب المصري والإعلاميين المصريين قائلا: «أنتم تخوضون معركة».

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وأشار الرئيس السيسي إلى أنه «خسارة على الأمة التي تدمر نفسها فهذه ليست سياسة وإنما خراب وليست مهنية وإنما تآمر» .

وأكد الرئيس أنه «مطمئن على مصر وستتقدم وشعب مصر منتبه ويدرك ما يحدث»، مطالبا الإعلام بالمذاكرة الجيدة عندما يتحدث في الشأن العام والقتال من أجل مصر.

ومنتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام السبت الماضي وتستمر حتى الغد، وتتضمن المنتدى مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.