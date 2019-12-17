شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من السيسي على تصريح رئيس وزراء إثيوبيا بشأن حشد مليون شخص ضد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، مشيرًا إلى أنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.

وردًا على سؤال حول تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن بلاده يمكن أن تحشد مليون شخص حال إن فكرت مصر في شن هجوم على إثيوبيا، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تتحدث على الإطلاق خلال فترة رئاستي بطريقة شائكة، ونحن لا نريد إنفاق مواردنا في الحروب وإنما على التنمية والإعمار، وإذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد السد من أجل التنمية، فإن تكلفة حشد مليون شخص ستلتهم ثمار التنمية هذه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، بعدد من الصحفيين والإعلاميين الأجانب في إطار فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.