شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر أخذت خطًا ثابتًا في التعامل مع قضاياها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أخذت خطا ثابتا في التعامل مع قضاياها، مشددًا على أنه ما كان يمكن أن تصل قضية المياه لهذا الأمر في حالة استقرار الأوضاع في 2011.
وأضاف الرئيس السيسي- خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية- أن مصر تعاملت مع الواقع، مؤكدًا أن مصر لم تتحدث بأي صيغة شائكة خلال توليه المسؤولية، «ونبحث دائما عن حل المشكلات وخياراتنا واضحة»، موجها نصيحة بأن الموارد لا تهدر في الاقتتال، وإنما يتم استغلالها في البناء والتنمية.
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