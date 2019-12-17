شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تلتقي «صوفيا»: تجربة استثنائية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ترحيبها بالروبوت صوفيا، التي تحضر منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أنها «تجربة استثنائية جديدة، مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية».

وتابعت قرينة السيسي، في حسابها على «فيس بوك»: «إذ أحببت قدراتها على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية»، مختتمة: «مرحبا بكِ صوفيا في مصر».