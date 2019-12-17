شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الأزمة اليمنية في سبيلها للحل.. ولا مؤشرات لحل القضية الفلسطينية حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «القضية اليمنية في سبيلها للحل، ولكن ستأخذ وقتا نظرًا لوجود مسائل مركبة والأمور في القضية اليمنية تسير في مسارها الصحيح».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، أن القضية الفلسطينية قضية القضايا، مشددا على أنه لا يوجد في الأفق حل لفك تلك القضية المركبة، كمان أن أي فرصة للتحرك لن تحدث قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة.

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وأشار الرئيس السيسي إلى أن حل الدولتين الحل الأفضل للقضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر موقفها ثابت من تلك القضية، وحال الوصول لحل الدولتين سيتحقق الاستقرار في المنطقة.

ومنتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام السبت الماضي وتستمر حتى الغد، وتضمن المنتدى مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.