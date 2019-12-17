شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ "البحرين" بيومها الوطنى نقدر دورها فى نشر السلام والتسامح والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب الإمام الأكبر ، عن تقديره لدور دولة البحرين في نشر قيم السلام والتسامح، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى -عز وجل- لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.
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