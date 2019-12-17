شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ "البحرين" بيومها الوطنى نقدر دورها فى نشر السلام والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يوافق السادس عشر من ديسمبر .

وأعرب الإمام الأكبر ، عن تقديره لدور دولة البحرين في نشر قيم السلام والتسامح، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى -عز وجل- لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.